Активиста приговорили к 1,5 годам за антивоенные лозунги на магазине

Дмитрий Скурихин (Фото: Дмитрий Скурихин / VK)

Активиста Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам лишения свободы по делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) за антивоенные лозунги на фасаде принадлежащего ему магазина. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

В суде установили, что Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде здания своего магазина в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области, а также в соцсети «сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за деяния аналогичного характера».

В мае того же года его оштрафовали на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за антивоенный ролик.

Помимо этого, в феврале 2023 года он также разместил в соцсетях «сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», сообщили в прокуратуре. После этого его отправили в СИЗО, но позже изменили меру пресечения на домашний арест.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Скурихину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург», первое дело против Скурихина возбудили осенью 2022 года из-за плаката против мобилизации, второе — за фотографию с плакатом с надписью в поддержку Украины. Дела объединили и по ним вынесли общее судебное решение.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил в марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. По ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.



В России также применяется схожая с уголовной статьей о фейках административная статья о дискредитации российской армии. После неоднократного привлечения к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело.