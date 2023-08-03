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Общество ,  
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«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей банка

Банк «Уралсиб» сообщил о взломе мошенниками социальных сетей банка
Банк «Уралсиб» USBN ₽0,1742 +0,81% Купить
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Соцсети банка «Уралсиб» взломали в ночь со 2 на 3 августа, сообщили в телеграм-канале организации.

«Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать», — говорится в сообщении.

В «Уралсибе» призвали «не затягивать» с этим. «Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги», — сообщили в банке.

В банке уточнили, что взлому подверглись соцсети и других кредитных организаций, но каких именно, не уточнили.

В марте «Уралсиб» сообщал, что на время отключил часть каналов обслуживания из-за DDоS-атаки. Кибератака продолжалась несколько дней.

Теги
Уралсиб мошенники соцсети
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