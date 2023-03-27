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Метеорологи назвали возможную причину появления «черного кольца» в Москве

Причиной появления черного кольца в небе над Москвой могла стать сажа, скопившаяся с трубе

Метеорологи назвали возможную причину появления «черного кольца» в Москве
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Причиной хлопка и появления черного кольца в небе над московским районом Строгино могло быть скопление сажи в одной из труб котельных. Об этом РБК рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«Возможно, это либо котельная, либо какое-то предприятие, которое отапливается газом. Может быть, в трубе скопилась сажа, и когда котельную начали запускать, вероятнее всего, сажа под давлением и выскочила, и был хлопок от этого. Во всяком случае это не взрыв, взрыв обычно грибовидным облаком образуется. Выброс мощный, но не представляет никакой опасности», — рассказал он.

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