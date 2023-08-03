В Астане заявили о возможности нарастить экспорт в Афганистан до $500 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку Общество, 10:56
Посольство Киргизии направило ноту в МИД России из-за избиения таксиста Общество, 10:50
В Morgan Stanley посоветовали фиксировать прибыль по китайским акциям Инвестиции, 10:49
Логистические компании пожаловались на дефицит дальнобойщиков Бизнес, 10:43
Инфляционная спираль: почему в России растут вложения в недвижимость РБК Недвижимость, 10:42
Выручка Robinhood от криптовалют упала на 18% во втором квартале Крипто, 10:38
Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Нигере Политика, 10:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
СК завел уголовное дело после избиения подростков в Нижнем Новгороде Общество, 10:26
Как перестроить работу службы поддержки и экономить до 1 млн руб. в месяц Pro, 10:18
Четыре человека пострадали при пожаре на военной базе на юге Тайваня Политика, 10:10
Правительство включило Норвегию в список недружественных стран Политика, 10:08
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Когда гражданин РФ рискует получить штраф за валютные переводы Pro, 09:58
Экономика ,  
0 

В Астане заявили о возможности нарастить экспорт в Афганистан до $500 млн

Глава Минторга Казахстана: у страны есть экспортный потенциал в Афганистан на $500 млн
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн. Об этом заявил вице-премьер и министр торговли Казахстана Серик Жумангарин, передает zakon.kz.

«По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей», — сказал вице-премьер.

Жумангарин также отметил и валовый приток инвестиций в Казахстан из Афганистана, он составил $11,7 млн.

При этом главным торговым партнером Казахстана является Китай, на страну приходится 19,2% внешнеторговых операций. С января по май, по данным казахстанской таможни, объем торговли с КНР вырос на 21,6% в денежном выражении, до $10,7 млрд, в тот же период 2022 года товарооборот составлял $8,8 млрд. Вторым по значимости торговым партнером Астаны является Москва — 18,8% от общей доли внешнеторговых связей.

Теги
Казахстан Афганистан внешняя торговля
Материалы по теме
Китай стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию
Экономика
В Афганистане открылся российский деловой центр
Бизнес
Как из России стали меньше переводить денег в Грузию, Казахстан и Армению
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter