Глава Минторга Казахстана: у страны есть экспортный потенциал в Афганистан на $500 млн

В Астане заявили о возможности нарастить экспорт в Афганистан до $500 млн

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн. Об этом заявил вице-премьер и министр торговли Казахстана Серик Жумангарин, передает zakon.kz.

«По нашим расчетам, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан на сумму $500 млн по товарам пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей», — сказал вице-премьер.

Жумангарин также отметил и валовый приток инвестиций в Казахстан из Афганистана, он составил $11,7 млн.

При этом главным торговым партнером Казахстана является Китай, на страну приходится 19,2% внешнеторговых операций. С января по май, по данным казахстанской таможни, объем торговли с КНР вырос на 21,6% в денежном выражении, до $10,7 млрд, в тот же период 2022 года товарооборот составлял $8,8 млрд. Вторым по значимости торговым партнером Астаны является Москва — 18,8% от общей доли внешнеторговых связей.