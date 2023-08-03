Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским странам

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США, Великобритания, Франция и другие страны Европы должны компенсировать ущерб, нанесенный африканским странам в период колониализма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Кто хорошо знаком с историей, знает: сложившееся благополучие США, Британии, Франции, а также еще ряда стран Европы во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки», — заявил Володин.

В качестве примера он привел работорговлю. В частности, по словам Володина, в США были привезены порядка 15 млн рабов из Африки.

Кроме того, Володин обвинил Запад в продолжении «опустошения» Африканского континента: США, Британия и Франция вывозят из Африки золото, платину, уран, критические минералы и редкоземельные металлы. «Законодательство многих африканских стран в области добычи природных ресурсов по-прежнему не освобождено от пережитков колониальной системы», — отметил спикер Госдумы.

Западные страны уже компенсируют развивающимся странам мира ущерб от колониализма. Например, помощь развивающимся странам составляет 17% ежегодного бюджета ЕС. Из них 35% приходится на помощь странам так называемой Черной Африки, расположенным к югу от Сахары, еще 31% получают соседние регионы. США в прошлом году предоставили гуманитарную помощь африканским странам на $6 млрд.

Заявление Володина прозвучало после второго саммита Россия — Африка. Он проходил с 27 по 29 июля. Его итогом стала декларация из 74 пунктов. В ней Россия и страны Африки договорились усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум. Они также высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии.

28 июля были подписаны еще три декларации, в том числе Декларация о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, а также план действий форума партнерства Россия — Африка на 2023–2026 годы.