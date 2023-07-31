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Глава МИД Британии заявил о необходимости активнее сотрудничать с Африкой

Глава МИД Британии Клеверли: Лондону стоит активизировать сотрудничество с Африкой

Великобритании стоит активнее сотрудничать со странами Африки по вопросам безопасности, заявил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times.

Министр заверил, что серьезно рассмотрит любые просьбы африканских лидеров «работать над наращиванием потенциала и обучением в британских вооруженных силах». Британские войска могут «экспортировать» на африканский континент профессионализм британских военных, добавил он.

Клеверли заявил, что недавно Россия и Китай сделали «поверхностно привлекательные предложения» некоторым африканским государствам. По его мнению, сокращение числа глав африканских государств, решивших приехать на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге в этом году, до 17 человек по сравнению с 43 на первом таком мероприятии в 2019 году показало, что африканские лидеры были «прагматичны» и «голосовали ногами».

Министр отметил, что в Африке усилилось влияние ЧВК «Вагнер». «Мы должны быть честными с самими собой. Группа «Вагнер» не была бы активна в Африке, если бы не было неудовлетворенных потребностей, — сказал Клеверли. — Если страны обеспокоены своей внутренней безопасностью, если они беспокоятся о том, как защитить себя, то мы должны признать это, и мы должны поговорить с ними о том, что является действительно устойчивыми мерами безопасности».

Как отмечает FT, Африка остается крупнейшим получателем помощи от МИД Великобритании. Однако сумма поддержки упала почти на 19% в 2022 году — до £1,1 млрд. На этой неделе Клеверли посетит Гану, Нигерию и Замбию: по словам министра, поездка должна активизировать усилия по построению «взаимовыгодных коммерческих отношений» со странами Африки.

Теги
Великобритания Африка Джеймс Клеверли МИД Великобритании
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