Премьер-министр Канады Трюдо развелся со своей женой спустя 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака. Об этом он написал в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться», — написал Трюдо. Он попросил уважать личное пространство его и их детей, отметив, что они останутся «близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили».

Как заявили в офисе премьер-министра, расставшаяся пара подписала соглашение о раздельном проживании. «Они работали над тем, чтобы в связи с их решением были предприняты все юридические и этические шаги, и будут продолжать делать это в дальнейшем», — говорится в заявлении офиса Трюдо.

Трюдо и бывшая фотомодель Софи Грегуар познакомились еще в школе. Грегуар сидела за одной партой вместе с братом Джастина Трюдо Мишелем. В октябре 2004 года состоялась их помолвка, в мае 2005-го они поженились. В браке у них родились трое детей: Ксавье Джеймс (15 лет), Элла-Грейс (14 лет) и Адриан Грегуар (9 лет).