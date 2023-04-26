В Челябинске проведут смотр-конкурс на лучшее убежище

В Челябинске объявили смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны, он пройдет с 20 апреля по 31 мая. Соответствующее распоряжение городской администрации опубликовано на ее сайте.

Конкурсантов разделят на три группы: с вместимостью до 150 человек, 150-600 и от 600 укрываемых. Устройство защитных сооружений оценят баллами по специальным критериям, среди них исправность защитных и защитно-герметических ворот, гермоклапанов, противовзрывных устройств и др.

Победителей наградит глава Челябинска, сейчас должность занимает Наталья Котова.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в регионах страны разные уровни готовности. В большинстве субъектов, включая Челябинскую область, действует базовый уровень готовности. Он предполагает мероприятия по защите от ЧС, меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов.

