Полиция задержала угрожавшего пистолетом в московской клинике мужчину

Фото: Никита Попов / РБК

В Москве мужчина угрожал пневматическим пистолетом посетителям и персоналу медицинского учреждения на улице Стромынка, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Из сообщения следует, что мужчина сейчас задержан, его везут в отдел полиции.

Выстрелов он не делал, пострадавших нет.

Телеграм-канал «112» пишет, что мужчина до этого был судим: в 2016 году он угрожал полицейскому саперной лопаткой. Задержанному, по данным канала, 52 года.