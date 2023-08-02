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В Амурской области 9-летняя девочка умерла после пребывания в лагере

Девятилетняя девочка умерла после госпитализации из детского лагеря в Приамурье
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Девятилетняя девочка 1 августа умерла после госпитализации из детского лагеря «Строитель» в Амурской области, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении Следственного комитета.

«Это было 1 августа. Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы», — рассказал собеседник агентства.

Источники «Известий» сообщили, что причиной такого поведения могло стать заболевание нервной системы. Врачи также считают, что она могла отравиться неизвестным веществом.

«Когда девочку привезли в больницу, она вела себя неадекватно: подпрыгивала и вздрагивала, не давая врачам к ней прикоснуться», — рассказал источник издания. У ребенка начались судороги, врачи не смогли ее спасти.

Сейчас назначены необходимые экспертизы. Проверку проводит Благовещенский межрайонный следственный отдел.

В середине июня тринадцатилетний подросток заболел в оздоровительном лагере в Нижегородской области и умер в инфекционной больнице. По данным следствия, у мальчика повысилась температура, после чего его доставили в инфекционную больницу, но врачи не смогли помочь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновным грозит лишение свободы на два года.

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Теги
отравление смерть летний лагерь Амурская область
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