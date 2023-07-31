Ракова объявила программу международного конгресса Urban Health

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В первые же дни Московского урбанистического форума в Гостином дворе в центре столицы состоится III Международный конгресс Urban Health, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За два дня конгресса — 2 и 3 августа — состоятся десятки мероприятий в рамках четырех ключевых тематических направлений: «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие».

«В течение двух дней на форуме Urban Health выступят более 150 спикеров и даже голосовой помощник Алиса. Гости узнают, как трансформируется московская медицина, что такое здоровая транспортная инфраструктура и зеленый девелопмент, как оставаться активным и востребованным в возрасте старше 50 лет, как снизить уровень стресса в мегаполисе и как защитить себя от новых типов информационной зависимости», — заявила Ракова.

По словам заммэра, в первый день конгресса (2 августа) состоится целый ряд панельных дискуссий на самые разнообразные темы. Так, участники дискуссии «Мода на здоровье» обсудят, как образ жизни человека определяет его здоровье. В рамках дискуссии «Долголетие начинается сейчас» эксперты поговорят о том, как осознанно подходить к вопросам питания и активности.

Еще ряд мероприятий, включая три панельные дискуссии, будут посвящены теме экологии в городе. На них выступят и зарубежные гости конгресса: полномочный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, мэр индийского города Индаур Пушьямитра Бхаргав, руководитель Центра урбанистики Астаны Еднар Базыкен и другие эксперты.

На четверг, второй день конгресса Urban Health, запланировано проведение 12 мероприятий. В их числе будут панельные дискуссии на такие темы, как борьба с инфекциями в мегаполисе, здоровая транспортная инфраструктура, противодействие стрессу у горожан и так далее. Одну из лекций 3 августа — «Экология в городе для всех» — прочитает голосовой помощник Алиса.