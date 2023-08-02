Минобороны: в Балтийском море стартовали учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России

В Балтийском море начались учения с участием 30 кораблей ВМФ России

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Балтийском море 2 августа начались военно-морские учения «Океанский щит — 2023» с участием 6 тыс. военнослужащих и 30 боевых кораблей ВМФ. Об этом сообщает Минобороны России.

В рамках учений военные отработают защиту морских коммуникаций, перевозку войск и грузов, а также оборону морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 задач.

Помимо кораблей и военных в учениях задействуют катера, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС России.

Учения «Океанский щит — 2023» позволят проверить готовность сил ВМФ защищать национальные интересы России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов, уточнили в Минобороны.

После окончания учений корабли вернутся в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на аэродромы.

Во второй половине июля прошли совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая «Север. Взаимодействие — 2023» в Японском море. Целью учений называли укрепление военно-морского сотрудничества с Пекином и «поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Военные отработали противолодочные задачи, морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций, артиллерийские стрельбы.

В учениях с российской стороны участвовали противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий» и суда обеспечения.