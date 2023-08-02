Самолет S7 столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска

Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. По этому поводу проводится проверка, говорится в заявлении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент, по информации ведомства, произошел с самолетом S7, который выполнял рейс № 6329 в Якутск. Экипаж прервал взлет, после чего лайнер вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто из них не пострадал.

Данных о рейсе № 6329 за 2 августа на табло аэропорта нет. Однако, в соответствии с планом полетов на сайте аэропорта, рейс S7 № 6329 из Иркутска в Якутск выполняется ежедневно за исключением понедельника в 5:20 по местному времени (00:20 мск).

За январь—май 2023 года количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых техника получала повреждения, выросло в России на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следовало из письма главы Росавиации Александра Нерадько, которое он направил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий в начале июня. Так, к концу мая в стране зарегистрировали 31 такой инцидент, а к концу мая 2022 года — только 17.