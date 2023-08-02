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Тело мужчины нашли в автомобиле каршеринга в центре Москвы

Тело мужчины нашли в автомобиле каршеринга на Павелецкой набережной в Москве

Тело мужчины нашли в автомобиле каршеринга на Павелецкой набережной в центре Москвы, сообщают телеканал РЕН ТВ и «Известия» со ссылкой на источники, а также телеграм-каналы SHOT и Mash.

Как сообщил РЕН ТВ источник, мужчина мог умереть, надышавшись газом из баллона, который лежал в машине. Как уточняют «Известия» и телеграм-каналы, в машине на приборной панели лежала записка с предупреждением, что внутри автомобиля скопился угарный газ, и к нему не следует подходить.

На кадрах, которые опубликовали телеграм-каналы, видно, что место происшествия оцепила полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве MSK1.RU сообщили, что информации о происшествии в ведомство не поступало.

В конце мая четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачке воды из канализационного люка на улице Борисовка в подмосковных Мытищах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы. Следствие пришло к выводу, что погибшие отравились газом, так как у них не было индивидуальных средств защиты.

Теги
Москва каршеринг угарный газ
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