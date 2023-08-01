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В Севастополе потушили пожар на месте взрыва дрона

Развожаев: В Севастополе потушили пожар на месте взрыва дрона в районе Кара-Кобы
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник был заглушен радиоэлектронной борьбой и упал в районе Кара-Кобы, взорвавшись на земле. Его падение вызвало пожар в поле, который быстро потушили, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. <...> Всех севастопольцев прошу в очередной раз доверять только официальной информации», — написал он в Telegram.

По словам Развожаева, горели трава и кустарники.

Губернатор Севастополя регулярно сообщает об атаках дронов. В частности, 16 июля он рассказал о десяти устройствах за день, которые пытались совершить атаку. «Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — рассказывал он тогда.

Теги
Михаил Развожаев Севастополь дроны беспилотники Пожар
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