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В Севастополе взорвался сбитый ПВО беспилотник

Губернатор Развожаев: вблизи Кара Кобы силы ПВО сбили беспилотник, который взорвался
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Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Силы ПВО сбили вблизи Севастополя беспилотный летательный аппарат, который взорвался при падении на землю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники», — написал он.

По его словам, к тушению возгорания растительности приступили пожарные.

16 июля губернатор сообщал о массированной и продолжительной атаке беспилотников на город, в результате были уничтожены как минимум десять аппаратов, причем некоторые из них были надводными дронами.

Два из них сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде.

Еще один беспилотник был подавлен РЭБ в небе над внешним рейдом Севастополя.
 

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