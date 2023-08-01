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В Абхазии вступили в силу штрафы за голые торсы и купальники на улице

В Абхазии вступил в силу штраф за появление на улице в купальниках — до 6 тыс. руб.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Абхазии вступило в силу положение о штрафах до 6 тыс. руб. за появление в общественных местах в купальниках или с голым торсом.

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях 8 июня, они вступили в силу 1 августа 2023 года.

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара (морально-этический кодекс абхазов. — РБК)», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



По словам авторов инициативы, многие отдыхающие «позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом», что возмущает местных жителей.

В первом чтении законопроект принял еще предыдущий созыв парламента, но тогда предусматривался штраф в размере всего 300 руб.

Теги
Абхазия штраф пляж
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