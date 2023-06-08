Парламент Абхазии ввел штраф за ношение купальников в общественных местах

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ввел штраф за появление в общественных местах в купальниках или обнаженном виде до 6 тыс. руб. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Изменения вступят в силу 1 августа.

«Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара (морально-этический кодекс абхазов. — РБК)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов инициативы, многие отдыхающие «позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом» — это возмущает местных жителей.

«Sputnik Абхазия» пишет, что в первом чтении законопроект принял еще предыдущий созыв, но тогдашняя версия документа предполагала штраф в размере всего 300 руб.