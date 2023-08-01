Пожар вблизи «Леруа Мерлен» в Люберцах удалось локализовать

МЧС: пожар в ангарах вблизи «Леруа Мерлен» в Люберцах локализовали

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Крупный пожар, охвативший три ангара в подмосковных Люберцах, локализовали на площади 1300 кв. м, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров», — говорится в сообщении. К ликвидации возгорания привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники.

В МЧС сообщили РБК, что пожар произошел по адресу: Котельнический проезд, д. 14В. Рядом с этим местом расположен строительный магазин «Леруа Мерлен».

По данным подмосковной прокуратуры, возгорание произошло в ангаре предприятия по производству резиновых шин при осуществлении сварочных работ.

