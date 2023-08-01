Генпрокуратура Украины записала в уклонисты трех депутатов Киевсовета

Задержание депутатов Киевского городского совета (Фото: pgo_gov_ua / Telegram)

Против трех депутатов Киевского городского совета возбудили уголовные дела по подозрению в уклонении от воинской службы, сообщила Генпрокуратура Украины в своем телеграм-канале.

«По данным следствия, четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО (территориальной обороны ВСУ. — РБК), трое из которых являются столичными депутатами, а еще один — помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что у депутатов и их помощника были оформлены командировки в Киевскую военную государственную администрацию, однако они продолжали получать денежное довольствие из части, где по документам проходили службу.

Депутатов обвиняют в уклонении от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК). Мера пресечения еще не выбрана.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, после объявления Россией военной операции. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Тогда же запретили выезд за границу всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, в последний — 27 июля на три месяца.

Ранее первый замминистра обороны страны Александр Павлюк сообщил, что на Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, это во многом связано с отношением к военной службе в обществе, а не только с работой военкоматов.



Комментируя деятельность телеграм-каналов, которые помогают в уклонении от мобилизации, он сказал: «Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает... Если по-простому сказать, это препятствование действиям вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем».

