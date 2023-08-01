Генпрокуратура Украины записала в уклонисты трех депутатов Киевсовета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Суд арестовал удерживавшего девушку 14 лет «челябинского маньяка» Общество, 14:36
Россия и Китай открыли групповой туристический безвиз Общество, 14:31
Индекс Мосбиржи вернулся к значениям до начала спецоперации на Украине Инвестиции, 14:20
Легендарный тренер рассказал, почему не работает с фигуристками из России Спорт, 14:17
Генпрокуратура Украины записала в уклонисты трех депутатов Киевсовета Общество, 14:16
Шойгу представил к госнаградам экипаж остановившего атаку ВСУ танка Политика, 14:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Актрису Ирину Мирошниченко отправили в реанимацию Общество, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
«Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту на счетах клиентов Инвестиции, 13:57
Как скорректировать бюджет компании и на чем можно сэкономить Pro, 13:54
Подоляк пообещал больше атак «неустановленных дронов» Политика, 13:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:52
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога Политика, 13:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Генпрокуратура Украины записала в уклонисты трех депутатов Киевсовета

На Украине возбудили уголовные дела против трех депутатов Киевсовета за уклонение от армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Задержание депутатов Киевского городского совета
Задержание депутатов Киевского городского совета (Фото: pgo_gov_ua / Telegram)

Против трех депутатов Киевского городского совета возбудили уголовные дела по подозрению в уклонении от воинской службы, сообщила Генпрокуратура Украины в своем телеграм-канале.

«По данным следствия, четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО (территориальной обороны ВСУ. — РБК), трое из которых являются столичными депутатами, а еще один — помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что у депутатов и их помощника были оформлены командировки в Киевскую военную государственную администрацию, однако они продолжали получать денежное довольствие из части, где по документам проходили службу.

Депутатов обвиняют в уклонении от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК). Мера пресечения еще не выбрана.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, после объявления Россией военной операции. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Тогда же запретили выезд за границу всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, в последний — 27 июля на три месяца.

Читайте на РБК Pro
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Гайд для релокантов: какие налоговые льготы есть для «новых израильтян»

Ранее первый замминистра обороны страны Александр Павлюк сообщил, что на Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, это во многом связано с отношением к военной службе в обществе, а не только с работой военкоматов.

Комментируя деятельность телеграм-каналов, которые помогают в уклонении от мобилизации, он сказал: «Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает... Если по-простому сказать, это препятствование действиям вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы все было по закону, то не было бы никаких проблем».
 

Теги
уклонение от службы в армии Киевсовет Генпрокуратура
Материалы по теме
Верховная рада продлила еще на 90 дней военное положение на Украине
Политика
Киев признал ухудшение ситуации с уклонением от мобилизации
Политика
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до ноября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter