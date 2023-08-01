В Анапе задержали подозреваемого в надругательстве над пятью девочками в летнем лагере

В Анапе задержали подозреваемого в надругательстве над девочками в лагере

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Краснодарском крае задержали 49-летнего мужчину по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом заявили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, передает «Кубань 24».

Источник РЕН ТВ сообщил, что в ночь на 29 июля мужчина совершил действия сексуального характера в отношении пяти детей в летнем лагере.

Телеграм-канал Shot сообщил, что инцидент произошел в лагере «Счастливое детство» в Анапе. Все пострадавшие — девочки 10–12 лет. Четыре из них приехали в лагерь из ДНР, еще одна — из Московской области. Подозреваемый — безработный из Воронежской области, сейчас следователи выясняют, как он попал на территорию лагеря.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия). Максимальное наказание по первой — до 20 лет, по второй — до восьми лет лишения свободы.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за проникновение на территорию жилого дома, распитие алкоголя и употребление запрещенных веществ.