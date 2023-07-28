Женщина пожаловалась в полицию после драки на пляже в Приморье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Песков заявил об открытости России к переговорам, в отличие от Украины Политика, 13:17
Совфед одобрил погашение ипотеки погибших в специальной военной операции Недвижимость, 13:17
Совфед одобрил закон о запрете на выезд после вручения повестки Политика, 13:16
Доллар ослаб после очередного заседания ФРС: что ждет валюту к концу года Pro, 13:13
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:08
Приграничные регионы получили более 80% от плана федеральных трансфертов Экономика, 13:06
Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов Политика, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Экспорт продовольствия из России решили перевести в рубли Политика, 12:59
Генштаб подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах Политика, 12:58
ЦБ разработал требования к банкам по защите операций с цифровым рублем Крипто, 12:54
Выставка оружия, концерт и парад: как прошел визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 12:54 
Договор с самозанятым: что проверить, чтобы его не признали трудовым Pro, 12:53
Рогов сообщил о захвате французского танка в Запорожье Политика, 12:51
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 12:39
Общество ,  
0 

Женщина пожаловалась в полицию после драки на пляже в Приморье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае женщина обратилась в полицию после потасовки, произошедшей на пляже бухты Лазурная. Об этом сообщили РБК в УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 42-летней женщины о том, что в районе улицы Лазурной ей причинили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в начале недели. Кадры драки опубликовал местный телеграм-канал «ДПС Владивосток, Новости». Как пишет телеграм-канал «SHOT» со ссылкой на очевидцев, конфликт начался со ссоры женщин, находящихся в нетрезвом состоянии. Между ними возникла словесная перепалка.

Личности всех участников инцидента устанавливаются, добавили в УМВД.

«Заявительнице дали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — уточнили в региональном УМВД России.

Ранее в городе Долинске на острове Сахалин произошла драка со стрельбой. Было возбуждено два уголовных дела: по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщило управление МВД по области в своем телеграм-канале.

Теги
новости драка Приморский край пляж
Материалы по теме
На Сахалине произошла массовая драка со стрельбой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter