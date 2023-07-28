Женщина пожаловалась в полицию после драки на пляже в Приморье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае женщина обратилась в полицию после потасовки, произошедшей на пляже бухты Лазурная. Об этом сообщили РБК в УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 42-летней женщины о том, что в районе улицы Лазурной ей причинили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в начале недели. Кадры драки опубликовал местный телеграм-канал «ДПС Владивосток, Новости». Как пишет телеграм-канал «SHOT» со ссылкой на очевидцев, конфликт начался со ссоры женщин, находящихся в нетрезвом состоянии. Между ними возникла словесная перепалка.

Личности всех участников инцидента устанавливаются, добавили в УМВД.

«Заявительнице дали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — уточнили в региональном УМВД России.

Ранее в городе Долинске на острове Сахалин произошла драка со стрельбой. Было возбуждено два уголовных дела: по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщило управление МВД по области в своем телеграм-канале.