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Володин обвинил власти Украины в преступлениях против детей

Спикер Госдумы Володин: власти Украины поддерживают преступления против детей
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Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Украины на самом высоком уровне поддерживают преступления против украинских детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. К числу «преступлений» он отнес суррогатное материнство.

Россия, Китай, Франция, Германия, Италия, Индия уже запретили иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей.

«Но не на Украине. <...> Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране», — отметил Володин.

Он утверждает, что этот бизнес на Украине поддерживается из-за границы: владелец крупнейшей клиники суррогатного материнства — гражданин Германии. О какой именно клинике идет речь, Володин не уточнил.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства получать услуги суррогатных матерей в России.

Теперь договор на данные услуги имеют право подписать только состоящие в браке российские граждане или одинокие женщины. Ребенок, рожденный суррогатной матерью, приобретает гражданство России по рождению.

В 2018 году украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина стала одним из крупнейших центров коммерческого суррогатного материнства. По его словам, с 2010 года на Украине расследовалось уголовное дело, открытое по статье «Торговля людьми». Так, гражданин Молдавии, являющийся также гражданином Германии, организовал в стране деятельность медицинского центра ВіоТехСом, предоставляющего услуги в области репродуктивной медицины.

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Луценко отметил, что услугами этого медицинского центра воспользовались тысячи пар из разных стран. Представителя медцентра заподозрили в торговле людьми и подделке документов.

Теги
Вячеслав Володин Госдума Россия Украина Дети преступления торговля
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