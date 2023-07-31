Путин ограничил иностранное участие в капитале новостных агрегаторов

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица. Документ опубликован на портале правой информации.

Теперь по закону контрольный пакет акций (более 50%) российских агрегаторов должен принадлежать гражданам России.

Таким образом, закон запрещает другим государствам, международным организациям, иностранным юридическим лицам или российским юрлицам с иностранным участием, а также иностранцам или россиянам, у которых есть гражданство другого государства, владеть новостными агрегаторами в России. Каждое из таких лиц не может контролировать более 20% доли в капитале новостного агрегатора.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Документ подготовила группа депутатов Госдумы, соавторами выступили в том числе представители «Единой России» Антон Горелкин и заместитель председателя нижней палаты Петр Толстой. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что изменения необходимы, чтобы «предотвратить угрозу общественному порядку в России и создать тем самым благоприятные условия для развития гражданского общества».

Согласно закону, который подготовили депутаты, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями максимум за шесть месяцев с момента вступления закона в силу. Если это требование не будет исполнено, доступ к ресурсу может быть ограничен до устранения нарушений.

Госдума одобрила законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах 26 июля, через два дня его принял Совет Федерации.