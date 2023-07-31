В МИДе заявили, что россияне не пострадали при теракте в Пакистане

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Среди пострадавших при террористическом акте в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва россиян не было, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«В результате подрыва террориста-смертника погибли 46 человек, около 150 получили ранения. По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная организация», — написала она.

Захарова также выразила решительное осуждение теракта, назвав его варварской вылазкой экстремистов.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам».



Как отмечает Reuters, атаки террористов возобновились в Пакистане с прошлого года. Тогда прекратило действовать перемирие между Исламабадом и группировкой «Движение талибов Пакистана» («Техрик-и-Талибан Пакистан», организация признана в России террористической и запрещена).



В ночь на 1 февраля этого года террористы «Техрик-и-Талибан Пакистан» обстреляли полицейский участок из автоматических винтовок. Атака была отбита, пострадавших не было. За два дня до этого террорист-смертник совершил теракт в суннитской мечети в Пешаваре. Тогда погибли не менее ста человек, число раненых превысило 225.

