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При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли не менее 40 человек

При взрыве на съезде партии в Пакистане не менее 40 человек погибли и более 100 пострадали

В результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане погибли 40 человек, сообщает Geo TV.

Взрыв осуществил террорист-смертник. По словам и.о. министра информации Фероза Джамал Шах Какахеля, ранения получили более 200 человек. В числе раненых — оператор Geo TV, он получил травмы головы и груди, его состояние оценивается как критическое.

По данным Reuters, погибли не менее 42 человек, ранения получили 130. Sky News сообщает о минимум 44 погибших.

Как отмечает Reuters, атаки террористов возобновились в Пакистане с прошлого года. Тогда прекратило действовать перемирие между Исламабадом и группировкой «Движение талибов Пакистана» («Техрик-и-Талибан Пакистан», организация признана в России террористической и запрещена).

В ночь на 1 февраля этого года террористы «Техрик-и-Талибан Пакистан» обстреляли полицейский участок из автоматических винтовок. Атака была отбита, пострадавших не было. За два дня до этого террорист-смертник совершил теракт в суннитской мечети в Пешаваре. Тогда погибли не менее ста человек, ранения получили по меньшей мере 225.

Теги
Пакистан теракт взрыв съезд партии
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