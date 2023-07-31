На месте взрыва в гаражах в Волгодонске следов взрывчатки не нашли

Причиной взрыва в гаражном кооперативе «Перекресток» в Волгодонске Ростовской области стал бытовой газ, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.

«Основная версия — взрыв бытового газа, никаких взрывных устройств нет», — рассказал мэр.

Ранее в ГУМЧС России по региону рассказали, что при взрыве были повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью.

На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели.

28 июля в области произошло два взрыва.

Первый взрыв произошел около 16:00 мск на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Минобороны России назвало случившееся терактом и обвинило в нем Киев. По данным ведомства, Украина выпустила «по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200». Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, заявили в ведомстве.



Позже Минобороны сообщило, что киевский режим совершил повторную попытку террористической атаки. Российские средства ПВО вновь перехватили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200, но уже в районе города Азова Ростовской области.

Video