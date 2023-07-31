СК сообщил о ранении 12-летней девочки винтом катера в Самарской области

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Девочка-подросток была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как получила ранения винтом проплывавшего мимо катера при купании в реке Сок в Самарской области, сообщает Центральное межрегиональное следственной управление на транспорте Следственного комитета.

«Установлено, что вечером 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме 12-летнюю девочку. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до одного года.

По информации телеграм-канала Baza, жизнь пострадавшей девочки находится под угрозой, поскольку она потеряла много крови, врачи поместили ее в реанимацию.

Катер проехал в 10–20 м от берега, зацепив ноги купавшейся девочки. По информации канала, об ампутации речь не идет.