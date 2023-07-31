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Жители Сан-Франциско пожаловались на слепящий логотип X на здании Twitter

CBS: жители Сан-Франциско пожаловались на яркий свет нового логотипа на здании Twitter
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Жители Сан-Франциско, чьи дома расположены рядом со штаб-квартирой компании Twitter, пожаловались на яркий свет и мигание нового логотипа в виде X на крыше здания, сообщает телеканал CBS.

Журналист KQED Кристофер Бил, окна квартиры которого выходят на здание, снял мерцание вывески на видео. На нем видны яркие вспышки белого цвета, которые исходят от логотипа в ночное время.

Бил сравнил мерцание вывески со вспышками от ударов молнии. «Мы пришли домой и попытались посмотреть фильм. Она мелькала в этом окне так ярко, даже с опущенными шторами. Это так отвлекало, что нам пришлось выйти из комнаты и уйти в другую часть квартиры, [окна] которой не выходят на их здание», — сказал собеседник телеканала.

Другая местная жительница, с которой поговорили журналисты канала, также сказала, что приняла мерцание вывески за вспышки молнии. «Я подумала, что это молния, и очень растерялась. Я подошла к своему окну, огляделась и ничего не увидела. Я подумала, что это может быть полицейская сирена», — рассказала она.

Канал пообщался еще с несколькими жильцами, и те заверили, что не получали уведомлений или предупреждений о том, что на здании будет установлена подобная вывеска.

Ранее, 28 июля, канал сообщил, что городские власти подали жалобу и инициировали проверку в связи с установкой нового логотипа на крыше штаб-квартиры X. Установка подобной вывески требует получения соответствующих разрешений: сначала специалисты должны оценить ее соответствие внешнему виду улиц и требованиям безопасности, отмечалось в сообщении.

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Новый логотип X появился на штаб-квартире соцсети 29 июля после ребрендинга Twitter. Владелец соцсети Илон Маск поменял старый логотип с синей птицей на новый с буквой X 24 июля.

Новый логотип — белая буква X на черном фоне — символизирует «наши несовершенства, делающие нас уникальными», говорил Маск.

Теги
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