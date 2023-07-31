Песков ответил «показалось» на версию об изменении погоды на Западе

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Отношение США и Великобритании к России не изменилось, и высказывания режиссера Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине не характеризуют отношение к Москве на Западе.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, не означают ли заявления Стоуна, что Путин «не монстр», изменение «погоды» в Нью-Йорке и Лондоне.

«Вам показалось. Никакая погода не меняется. Стоун констатирует точку зрения, всегда свободен в ней. Он достаточно хорошо знает Путина, имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над фильмом», — ответил представитель Кремля.

По словам Пескова, Стоун озвучил свою точку зрения, которая заключается в том, что на Западе действия Путина и России освещаются неверно.

«Он последовательно отстаивает свою точку зрения, но это не означает, что какая-то погода меняется», — заключил Песков.

Ранее Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображает американская пропаганда.



«Я задавал ему очень честные вопросы, и когда он отвечал, я не чувствовал никакой воинственности, он продолжал называть Соединенные Штаты своими партнерами. <...> Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, так что это прискорбная трагедия», — рассказал он на YouTube-канале телеведущего Рассела Брэнда.



Стоун — обладатель трех премий «Оскар». В 2015–2017 годах Путин дал американскому режиссеру несколько интервью, которые легли в основу фильма «Интервью с Путиным».