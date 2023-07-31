Оливер Стоун заявил, что Путин не монстр

Президент России Владимир Путин не такой, каким его изображает американская пропаганда, заявил режиссер Оливер Стоун, снявший фильм на основе интервью с главой государства. Свое мнение он высказал на YouTube-канале телеведущего Рассела Брэнда.

«Я задавал ему очень честные вопросы, и когда он отвечал, я не чувствовал никакой воинственности, он продолжал называть Соединенные Штаты своими партнерами. <...> Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, так что это прискорбная трагедия», — заявил режиссер.

Стоун — обладатель трех премий «Оскар» (за лучший адаптированный сценарий — в 1979-м и за лучшую режиссуру — в 1987 и 1990 годах). Среди его работ много фильмов об известных исторических и современных личностях — о полководце Александре Македонском, бывшем агенте ЦРУ Эдварде Сноудене, президентах США Джоне Кеннеди и Джордже Буше-младшем.

В 2015–2017 годах российский лидер дал американскому режиссеру несколько интервью, которые легли в основу фильма «Интервью с Путиным». Картину показывали и на Западе, и в России. В ней Путин высказывался о вмешательстве США в российские выборы, о восприятии России как «угрозы» и по другим вопросам.