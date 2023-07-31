ФАС согласовала цену на назальный спрей «Гриппферон»

ФАС согласовала предельную отпускную цену на спрей «Гриппферон» на уровне ₽230,86 без НДС

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на назальный спрей «Гриппферон» на уровне 230,86 руб. за упаковку без учета НДС и торговых надбавок. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.

«Предельная отпускная цена производителя на препарат для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций составит 230,86 руб. без учета НДС и торговых надбавок», — сказано в сообщении.

В ведомстве полагают, что принятые меры позволят возобновить реализацию лекарственного препарата, которая была временно приостановлена с прошлого августа из-за включения его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Служба дважды анализировала предельные отпускные цены, которые предлагал зарегистрировать производитель, но отказывалась утвердить, так как они превышали стоимость, рассчитанную в соответствии с законодательством.

В конце прошлого августа «Гриппферон» в форме назального спрея внесли в перечень ЖНВЛП как эквивалент такого же препарата в форме капель. Когда лекарство включают в перечень, реализовывать его становится невозможно до тех пор, пока производитель не зарегистрирует предельную отпускную цену в соответствии с требованиями закона.