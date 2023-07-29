Музыканта госпитализировали «в связи с ухудшением здоровья», других подробностей его представители не приводят. Концерт Сукачева, который должен был состояться 29 июля в Карелии, пройдет в другом формате

Гарик Сукачев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали «в связи с ухудшением здоровья», его концерт на хуторе Елки в парке Рускела в Карелии не состоится. Об этом сообщили представители музыканта на его странице «ВКонтакте».

Мероприятие теперь пройдет в формате «народное караоке», сказано в сообщении. Оркестр, который должен был выступать с музыкантом, и техническая группа прибыли на место.

Команда артиста также отметила со ссылкой на организаторов, что билеты на концерт можно будет вернуть. Вход на мероприятие будет свободным.

Как сообщает телеграм-канал «112», причиной госпитализации Сукачева стало переутомление.

Гарик (Игорь) Сукачев — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, телеведущий — родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области.

Окончил железнодорожный техникум и Липецкое областное культурно-просветительное училище. В разное время был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Бригада С» и «Неприкасаемые».

В 1988 году дебютировал в кино. Писал музыку к театральным постановкам МХАТ имени Чехова, был режиссером спектаклей того же театра («Злодейка, или Крик дельфина») и «Современника» («Анархия»). Всего на его счету более 50 проектов.