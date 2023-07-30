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Власти сняли ограничения на полеты воздушных судов в столичном регионе

Власти сняли ограничения на полеты воздушных судов в Москве и Московской области
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Власти сняли ограничения на полеты воздушных судов в столичном регионе
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Все ограничения на полеты в зоне Москвы и Подмосковья сняты для воздушных судов. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Режим снят, все входит в плановый график», — заявил источник ТАСС.

Ограничения были введены после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. В Москве повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-сити»: «IQ-квартал» и «Око-2». Пострадал охранник бизнес-центра «Око-2». В Подмосковье беспилотник был сбит системой ПВО в районе Одинцово.

Сразу после атаки аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет. Рейсы перенаправили в другие аэропорты. Однако позже аэропорт возобновил работу.

Теги
Москва Московская область беспилотники воздушное пространство Военная операция на Украине
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