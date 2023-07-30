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«Пятерочка» в Санкт-Петербурге возобновила продажу алкоголя
«Пятерочка»: продажа алкоголя в Петербурге возобновилась после приостановки лицензии
Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) в Петербурге снова начала продавать алкоголь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
В Петербурге расположены 428 магазинов «Пятерочка».
Лицензия на продажу алкоголя в Петербурге была приостановлена 27 июля. Решение было принято из-за инцидента трехлетней давности, когда в магазине продали алкоголь несовершеннолетнему. При этом штраф оплатили еще в 2020 году.
В законе об обороте алкоголя говорится, что действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения нарушений, но не превышающий шесть месяцев.