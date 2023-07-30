«Пятерочка» в Санкт-Петербурге возобновила продажу алкоголя

Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) в Петербурге снова начала продавать алкоголь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В Петербурге расположены 428 магазинов «Пятерочка».

Лицензия на продажу алкоголя в Петербурге была приостановлена 27 июля. Решение было принято из-за инцидента трехлетней давности, когда в магазине продали алкоголь несовершеннолетнему. При этом штраф оплатили еще в 2020 году.

В законе об обороте алкоголя говорится, что действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения нарушений, но не превышающий шесть месяцев.