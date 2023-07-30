Путин объяснил, откуда черпает силы для работы

Путин заявил, что его работоспособность связана с биологией

Работоспособность российского президента досталась ему от предков. Об этом сам Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Это биология, от предков все достается», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, откуда он черпает силы для работы.

Журналисты отметили, что саммит был насыщенным, было много событий. В ответ Путин заявил: «Удастся ли отдохнуть? Я пока не знаю, не планирую особенно».

Второй саммит Россия — Африка проходил с 27 по 29 июля. Его итогом стала декларация из 74 пунктов. В ней Россия и страны Африки договорились усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум. Они также высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии.

28 июля были подписаны еще три декларации, в том числе Декларация о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, а также план действий форума партнерства Россия — Африка на 2023–2026 годы.