Путин организовал обещанную в июне поездку многодетных семей в Москву

Семьи, награжденные орденом «Родительская слава» на экскурсии в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин организовал поездку в Москву нескольких многодетных семей, которую обещал устроить в июне на встрече ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел еще одну встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», она состоялась в онлайн-формате.

«К сожалению, меня в Москве сегодня нет, я в Петербурге, где у нас большая работа с нашими коллегами из африканских стран. Но работа есть работа, так что вы уж меня извините, что наша [очная] встреча так и не состоялась», — сказал президент.

Большой семье бывает непросто отправиться в поездку, «чтобы дети могли увидеть, узнать родную страну, ее культуру, историю, традиции», продолжил глава государства.

«И, повторю, очень рад, что удалось вам в этом помочь — приехать в Москву. Знаю, что вы уже успели многое посмотреть: посетили, как мне сказали, ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, московский цирк — уверен, ребятишкам это очень интересно, — совершили прогулку на теплоходе по Москва-реке, а сегодня побывали на экскурсии в Кремле», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такие многодетные семьи «составляют гордость» России. «Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей», — добавил глава государства. Путин выразил надежду, что таких семей, «олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности», в стране будет становиться больше.

1 июня, в День защиты детей, Путин провел встречу в формате видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Елизавета Шишкина, мать одного из семейств, рассказала главе государства, что, когда дети узнали о награждении, то закричали: «Мама, мы едем в Кремль, к президенту!».

«И уже обсуждают они между собой, кто будет пожимать руку, кто будет фотографироваться. Ну как есть, так есть — мы благодарим и за такую встречу. Слава богу, сегодня есть чудо-техника, с помощью которой мы можем так встретиться, преодолевая большие расстояния», — сказала на встрече Шишкина.

«Дети ожидали — и вроде как не случилось», — ответил женщине Путин. Тогда же глава государства сказал, что «попросит коллег» организовать поездку в Москву для всех желающих из числа участников встречи.