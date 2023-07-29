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Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра им. Моссовета, где работала актриса.

Ранее в театре прошла церемония прощания с Дробышевой. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба, видно, как гроб с телом артистки выносят из здания театра под аплодисменты.

Артист Евгений Урбанский и актриса Нина Дробышева в фильме Григория Чухрая &laquo;Чистое небо&raquo;, 1961&nbsp;г. Нина Дробышева с ежегодным дипломом журнала &laquo;Советский экран&raquo;, полученным за создание роли Сашеньки в кинофильме &laquo;Чистое небо&raquo;, 1965&nbsp;г. Нина Дробышева в роли Клеопатры (в центре) в спектакле по пьесе Бернарда Шоу &laquo;Цезарь и Клеопатра&raquo;, 1964&nbsp;г. Нина Дробышева (в центре), слева&nbsp;&mdash; артист Юрий Беркун, справа&nbsp;&mdash; артист Александр Линьков в спектакле &laquo;Эдит Пиаф&raquo;, 1973&nbsp;г. Народная артистка России Нина Дробышева в роли Мэри Кэван Тайрон в сцене из спектакля &laquo;Долгое путешествие в ночь&raquo;, 2008&nbsp;г. Актер Алексей Трофимов в роли Родиона Раскольникова, актрисы Нина Дробышева в роли Катерины Ивановны и Ксения Щербакова в роли Сони (слева направо) в сцене из спектакля Р.Р.Р. по мотивам романа Ф.М. Достоевского &laquo;Преступление и наказание&raquo;, 2012&nbsp;г.

Дробышева умерла 27 июля, через несколько дней после своего 84-го дня рождения, после продолжительной болезни.

Актриса родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Артистическую карьеру она начала в 1958 году, когда пришла работать в Ленинградский ТЮЗ. Работу она совмещала с учебой в студии при том же театре.

В Театре им. Моссовета Дробышева работала с 1962 года. Там она прославилась ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легентова.

Единственной главной ролью актрисы в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо», где ее партнером был Евгений Урбанский.

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В 1955 году Дробышева снялась в фильме режиссера Владимира Венгерова «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. В картине она сыграла роль Саши, сестры Сани Григорьева.

В последние годы актриса снялась в нескольких проектах: «Дом на Английской набережной» (2007), Р. Р. Р. (фильм-спектакль, 2014), «Француз» (2019), «Волк» (сериал, 2020).

В 1985 году Дробышевой присвоили звание народной артистки РСФСР. В 2010 году она получила орден Почета.

Теги
Москва Троекуровское кладбище похороны актриса театр им.Моссовета
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