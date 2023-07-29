Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра им. Моссовета, где работала актриса.

Ранее в театре прошла церемония прощания с Дробышевой. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба, видно, как гроб с телом артистки выносят из здания театра под аплодисменты.

Дробышева умерла 27 июля, через несколько дней после своего 84-го дня рождения, после продолжительной болезни.

Актриса родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Артистическую карьеру она начала в 1958 году, когда пришла работать в Ленинградский ТЮЗ. Работу она совмещала с учебой в студии при том же театре.

В Театре им. Моссовета Дробышева работала с 1962 года. Там она прославилась ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легентова.

Единственной главной ролью актрисы в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо», где ее партнером был Евгений Урбанский.

В 1955 году Дробышева снялась в фильме режиссера Владимира Венгерова «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. В картине она сыграла роль Саши, сестры Сани Григорьева.

В последние годы актриса снялась в нескольких проектах: «Дом на Английской набережной» (2007), Р. Р. Р. (фильм-спектакль, 2014), «Француз» (2019), «Волк» (сериал, 2020).

В 1985 году Дробышевой присвоили звание народной артистки РСФСР. В 2010 году она получила орден Почета.