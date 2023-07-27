Умерла народная артистка России Нина Дробышева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления и аэродромам ВСУ Политика, 14:25
Экс-менеджера «Спартака» оштрафовали за фанатов без Fan ID Спорт, 14:23
Верховная рада продлила еще на 90 дней военное положение на Украине Политика, 14:22
Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Алтае Общество, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 14:16
В Херсоне задержали готовившего подрыв украинца Политика, 14:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин назвал заботу Запада об Африке «пустыми разговорами» Политика, 13:56
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:54
Wintershall начала отделение западного бизнеса от предприятий в России Бизнес, 13:54
Умер лауреат двух «Оскаров», сценарист фильма «Запах женщины» Бо Голдмэн Life, 13:52
Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена за вывод ₽126 млрд из России Бизнес, 13:48
Коммерческая тайна: как защитить информацию внутри компании Pro, 13:42
Первая иранская майнинговая компания выйдет на российский рынок Крипто, 13:40
Общество ,  
0 

Умерла народная артистка России Нина Дробышева

Театр Моссовета: умерла народная артистка России Нина Дробышева
Нина Дробышева
Нина Дробышева (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народная артистка России Нина Дробышева умерла через несколько дней после своего 84-го дня рождения, сообщает Театр им. Моссовета.

Смерть наступила 27 июля после продолжительной болезни.

Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Ее артистическая карьера началась в 1958 году с работы в Ленинградском ТЮЗе, которую она совмещала с учебой в студии при этом театре.

С 1962 года артистка работала в Театре им. Моссовета. Там она прославилась ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легенова.

Единственной главной ролью актрисы в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо», где ее партнером был Евгений Урбанский.

В 1985 году Дробышевой присвоили звание «Народный артист РСФСР», в 2010 году она была награждена Орденом Почета.

О дате прощания с актрисой и месте похорон в театре пообещали сообщить дополнительно.

Читайте на РБК Pro
Как Twitter и другие соцсети пытаются заработать на нейросетях
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Теги
смерть актриса театр им.Моссовета
Материалы по теме
Умерла певица Шинейд О'Коннор
Общество
Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский
Общество
Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter