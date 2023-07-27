Умерла народная артистка России Нина Дробышева

Нина Дробышева (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народная артистка России Нина Дробышева умерла через несколько дней после своего 84-го дня рождения, сообщает Театр им. Моссовета.

Смерть наступила 27 июля после продолжительной болезни.

Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Ее артистическая карьера началась в 1958 году с работы в Ленинградском ТЮЗе, которую она совмещала с учебой в студии при этом театре.

С 1962 года артистка работала в Театре им. Моссовета. Там она прославилась ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легенова.

Единственной главной ролью актрисы в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо», где ее партнером был Евгений Урбанский.

В 1985 году Дробышевой присвоили звание «Народный артист РСФСР», в 2010 году она была награждена Орденом Почета.

О дате прощания с актрисой и месте похорон в театре пообещали сообщить дополнительно.