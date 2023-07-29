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СК возбудил дело по факту прекращения трамвайного движения в Твери

СК: возбуждено дело из-за прекращения троллейбусно-трамвайного сообщения в Твери
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прекращения троллейбусно-трамвайного движения в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«По результатам проведенной по данному факту проверки в следственном управлении СК России по Тверской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), которое отменено прокурором», — говорится в сообщении. При этом, уточняют в комитете, жители Твери продолжают обращаться к руководству ведомства и выражать несогласие с действиями органов власти, решивших заменить городской электротранспорт на автобусы.

Трамвайное движение в Твери было остановлено в ноябре 2018 года. Власти города обещали обследовать пути и принять решение о возобновлении сообщения, но позже во всех районах города стали снимать рельсы и укладывать новый асфальт. В 2019 году администрация Твери сообщила о планах создать новую кольцевую трамвайной линии.

Троллейбусное движение прекратилось в 2020 году, соответствующую сеть коммуникаций также начали демонтировать.

Теги
Тверь Автобус трамваи Следственный комитет
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