СК возбудил дело о теракте после взрыва ракеты в Таганроге
Следственный комитет квалифицировал украинскую ракетную атаку на Таганрог как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
При этом СК отмечает, что атака была совершена «с применением ракеты неустановленного типа». В результате атаки пострадали 13 человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее говорил о 12 пострадавших.
Как рассказало Минобороны, удар был совершен при помощи системы С-200. Российская система ПВО отразила атаку, на землю упали обломки ракеты, утверждает ведомство.