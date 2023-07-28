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СК возбудил дело о теракте после взрыва ракеты в Таганроге

СК: после взрыва ракеты в Таганроге возбуждено уголовное дело о теракте
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственный комитет квалифицировал украинскую ракетную атаку на Таганрог как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

При этом СК отмечает, что атака была совершена «с применением ракеты неустановленного типа». В результате атаки пострадали 13 человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее говорил о 12 пострадавших.

Как рассказало Минобороны, удар был совершен при помощи системы С-200. Российская система ПВО отразила атаку, на землю упали обломки ракеты, утверждает ведомство.

СК возбудил дело о теракте после взрыва ракеты в Таганроге
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Теги
Таганрог Следственный комитет теракт Ростовская область Военная операция на Украине
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