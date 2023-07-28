Ученые оживили пролежавших 46 тыс. лет в вечной мерзлоте червей

Ученые оживили червей, которые пролежали 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте

Фото: journals.plos.org

Ученые смогли оживить группу червей-нематод, которые около 46 тыс. лет пролежали в сибирской вечной мерзлоте. Исследование опубликовано на портале PLOS Genetics.

Черви были извлечены из пласта, располагавшегося на глубине 40 м на северо-востоке Сибири.

«Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тысяч лет назад)», — говорится в исследовании.

Черви были оживлены при помощи воды и пищи и прожили чуть меньше месяца, рассказали ученые телеканалу Sky News. За это время они успели породить более 100 новых поколений червей. Руководитель исследования Теймураз Курцчалии отметил, что черви находились в состоянии анабиоза намного дольше, чем прогнозировалось.

«Это словно сказка о Спящей красавице, но на гораздо более длительный период», — сказал он.

Ученые отмечают, что исследование имеет важное значение для изучения процесса эволюции.