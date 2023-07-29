Появились кадры, как мужчина нашел ₽1 млн, за который его задержали полицейские

Как в Москве потеряли и нашли ₽1 млн, за который задержали мужчину. Видео

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₽1 млн, который нашел и не отдал мужчина в Москве, упал с крыши белого кроссовера. Это следует из видеозаписи, которую опубликовала полиция Москвы.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина выезжает со двора. Уже на улице с ее крыши падает предмет. На видео с других камер видно, как мимо него проходят несколько человек. Один из них наклоняется и поднимает.

Как сообщали полицейские, в свертке оказался ₽1 млн. Его оставил на крыше машины водитель. Он заговорился по телефону и забыл деньги. Когда автомобиль поехал, сверток упал на дорогу. Мужчина, который нашел купюры, успел потратить часть средств — полицейские нашли у него только ₽600 тыс. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.