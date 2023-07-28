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В Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов

В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната, один мужчина погиб
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов, при котором погиб один человек, сообщает издание «Страна».

По данным издания, погиб массажист, которому гранату подарил его клиент.

При осмотре гранаты мужчина случайно выдернул чеку, после чего последовал взрыв.

«Массажист погиб, а его клиент травмирован», — отмечает издание.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников майдана и антимайдана, лагерь которых был в Доме профсоюзов. В здании тогда возник пожар, жертвами которого стали десятки человек.

Ремонт Дома профсоюзов продолжался несколько лет.

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Сначала в нем планировали открыть штаб ВМС Украины.

Однако позже, как сообщало издание «Depo.Одесса», в Доме профсоюзов решили открыть бизнес-центр «Куликовский».

В июле 2015 года прокуратура Одесской области подала иск в суд с требованием передачи здания Дома профсоюзов в государственную собственность. После долгих судебных процедур 24 февраля 2017 года Одесский апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении требований прокуратуры из-за истечения срока давности.

Здание осталось в собственности Федерации профсоюзов Одесской области. В Федерации пояснили, что на его ремонт ушло более десяти миллионов гривен. Чтобы покрыть часть расходов, отремонтированные помещения решили сдавать в аренду.

Теги
Одесса взрыв Дом профсоюзов
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