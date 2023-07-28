Экспорт продовольствия из России решили перевести в рубли

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Российские власти готовят нормативную базу для перехода расчетов за поставки сельхозпродукции на рубли, сообщила у себя в телеграм-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.

«По поручению главы государства готовим нормативку о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции», — отметила Абрамченко.

По ее словам, проект указа президента на эту тему уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением и в ближайшее время будет представлен на подпись Владимиру Путину.

«Он позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах», — написала вице-премьер.

Абрамченко пояснила, что иностранные покупатели смогут открывать специальные рублевые счета типа «З» и специальные валютные счета типа «З» для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции.

«Перечень этой продукции будет определяться правительством», — уточнила она, назвав новый механизм инструментом защиты российских экспортеров «и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления» Запада.

Президент Владимир Путин 31 марта 2022 года подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. По нему, компании из западных стран обязаны открыть счета в российских банках.



Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в рубли в страны, которые Россия считает недружественными, 23 марта. Тогда президент уточнил, что в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, подчеркнул Путин, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах, а покупателям будет предоставлена возможность приобретать рубли на внутреннем российском рынке по простой и прозрачной схеме.

В декабре 2022 года президент разрешил расчеты в иностранной валюте между поставщиком газа и покупателем из недружественной страны в случае взыскания долгов за поставки. Средства предлагалось зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте, которая указана в контракте. После их поступления на счет долг считается погашенным.

