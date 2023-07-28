«Известия» узнали о поддержке идеи оставить банкротам ипотечное жилье

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Правительство поддержало законопроект, согласно которому ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве, сообщают «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва правительства.

Для сохранения недвижимости должникам будет необходимо заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации долга.

Как сообщает издание, правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний. Например, депутатам нужно проработать условия заключения таких соглашений, определить условия погашения долга.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — прокомментировал законопроект член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В марте депутаты Госдумы предложили гарантировать исполнительный иммунитет на единственное жилье, купленное в ипотеку, если у покупателя нет долгов именно по жилищному кредиту.

Судебная практика показывает, что в результате процедуры банкротства граждане могут потерять единственное жилье, говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Принятие нового закона, по замыслу его разработчиков, должно гарантировать, что недвижимость не будет продана с торгов при условии оплаты долга в соответствии с мировым соглашением. Согласно проекту закона, в ходе процедуры личного банкротства суд вправе утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина. При этом залоговое жилье не будет продано с торгов и сохранится за должником при условии оплаты долга.