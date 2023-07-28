Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Российский чемпион НХЛ подписал контракт с новым клубом Спорт, 10:12
«Известия» узнали о поддержке идеи оставить банкротам ипотечное жилье Финансы, 10:05
Глава SoftBank потерял на ИИ $140 млрд. Почему это его не остановило Pro, 10:02
WP узнала о решении США не приглашать Путина на саммит в Сан-Франциско Политика, 09:57
«Ъ» узнал о требовании «Газпром нефти» к покупателям нефтепродуктов Бизнес, 09:55
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 09:55
РФС решил усилить влияние в ФИФА за счет сотрудничества с Мавританией Спорт, 09:50
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер один из основателей группы Eagles Рэнди Мейснер Общество, 09:45
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter Pro, 09:39
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:32
Tesla становится «скучной компанией». Чем это грозит — The Economist Pro, 09:18
В ДНР после ракетного удара загорелась нефтебаза Общество, 09:08
Бумаги Ozon начнут торговаться на бирже в Астане Технологии и медиа, 09:07
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:06
Финансы ,  
0 

«Известия» узнали о поддержке идеи оставить банкротам ипотечное жилье

«Известия»: кабмин поддержал проект, разрешающий банкротам сохранить ипотечное жилье
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство поддержало законопроект, согласно которому ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве, сообщают «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва правительства.

Для сохранения недвижимости должникам будет необходимо заключить мировое соглашение с банком или составить план реструктуризации долга.

Как сообщает издание, правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний. Например, депутатам нужно проработать условия заключения таких соглашений, определить условия погашения долга.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — прокомментировал законопроект член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В марте депутаты Госдумы предложили гарантировать исполнительный иммунитет на единственное жилье, купленное в ипотеку, если у покупателя нет долгов именно по жилищному кредиту.

Судебная практика показывает, что в результате процедуры банкротства граждане могут потерять единственное жилье, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие нового закона, по замыслу его разработчиков, должно гарантировать, что недвижимость не будет продана с торгов при условии оплаты долга в соответствии с мировым соглашением. Согласно проекту закона, в ходе процедуры личного банкротства суд вправе утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина. При этом залоговое жилье не будет продано с торгов и сохранится за должником при условии оплаты долга.

Читайте на РБК Pro
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Теги
Ипотека правительство кабмин
Материалы по теме
Банк «Зенит» потребовал признать швейцарский Credit Suisse банкротом
Финансы
Минэкономразвития изучит возможность «права на забвение» для банкротов
Финансы
Кабмин предложил разрешить банкротство без суда с долгами от ₽25 тыс.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter