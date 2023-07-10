За полгода суды признали банкротами почти 163 тыс. россиян

За первое полугодие 2023 года суды в России признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федресурса.

По итогам шести месяцев 2023 года в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва — в этих регионах их число достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

С момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015 года — несостоятельными признаны уже 916 тыс. россиян, следует из статистики Федресурса. Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) в этом году, как и в прошлые, инициируют сами граждане, оставшуюся — конкурсные кредиторы и ФНС.

Рост числа банкротов опрошенные «Известиями» специалисты объясняют повышением уровня информированности граждан о процедуре несостоятельности. По их оценкам, платежеспособность россиян находится на стабильном уровне, а проблемы с выплатами испытывают примерно столько же заемщиков, что и в прошлом и позапрошлом году — около 9 млн человек.