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За полгода суды признали банкротами почти 163 тыс. россиян

За первое полугодие 2023 года суды признали банкротами почти 163 тыс. россиян

За первое полугодие 2023 года суды в России признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федресурса.

По итогам шести месяцев 2023 года в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва — в этих регионах их число достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

С момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015 года — несостоятельными признаны уже 916 тыс. россиян, следует из статистики Федресурса. Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) в этом году, как и в прошлые, инициируют сами граждане, оставшуюся — конкурсные кредиторы и ФНС.

Рост числа банкротов опрошенные «Известиями» специалисты объясняют повышением уровня информированности граждан о процедуре несостоятельности. По их оценкам, платежеспособность россиян находится на стабильном уровне, а проблемы с выплатами испытывают примерно столько же заемщиков, что и в прошлом и позапрошлом году — около 9 млн человек.

В России существует две схемы оформления банкротства — судебная и внесудебная. Первая работает с октября 2015 года, вторая — с сентября 2020-го. Судебный механизм позволяет гражданам признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура платная, ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет. Внесудебная процедура банкротства бесплатная и запускается через МФЦ. Этот механизм доступен только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться этим способом можно раз в десять лет. 

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