Последствия сильного ливня в Севастополе. Видео

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За полтора часа в Севастополе вечером 27 июля выпало 13 мм осадков — половина месячной нормы, сообщили в правительстве республики. Месячная норма — 26,1 мм.

В нескольких районах городах пропало электричество после сильного ливня, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе подтопило подъезды, протекли крыши в многоквартирных домах, на улицах упали деревья. У дома № 167А на улице Генерала Острякова облицовка здания рухнула на детскую площадку. По словам губернатора, пострадавших в городе нет.



Управление МЧС по республике объявило штормовое предупреждение, действующее до 29 июля включительно. В течение суток 28 июля в Крыму местами сильные ливневые дожди (более 30 мм), сообщили в ведомстве.

