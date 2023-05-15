Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

Вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

В конце февраля-начале марта Эбеко извергался несколько дней подряд. 1 марта он выбросил в воздух столб пепла на высоту 2,5 км, затем пепел также распространился шлейфом на 5 км. Угрозы для жителей в связи с этим не было.

Действующий вулкан Эбеко высотой 1156 м, расположенный примерно в 7 км от города, считается одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.