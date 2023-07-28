«Яндекс»: у россиян в два раза увеличился спрос на поездки в Зеленоградск в 50 км от Литвы

У россиян в два раза вырос спрос на поездки в город в 50 км от Литвы

Спрос россиян на поездки в Зеленоградск в Калининградской области в 2023 году вырос на 114% по сравнению с предыдущим годом. Это выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий», изучившие данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов.

Зеленоградск — пляжный курорт на побережье Балтийского моря. Город находится примерно в 55 км от границы с Литвой. В список основных достопримечательностей Зеленоградска входят музей кошек «Мурариум» и национальный парк Куршская коса (включен в список памятников природы ЮНЕСКО).

В пятерку российских городов, наиболее популярных для поездок продолжительностью от семи до 14 дней, также вошли Анапа (спрос вырос на 54% по сравнению с 2022 годом), Геленджик (+39%), Владивосток (+29%) и Калининград (+1%). Средняя стоимость одной ночи в отеле в Зеленоградске, который лидирует в списке, выше, чем в других городах — 9,1 тыс. руб. Дороже всего обойдется перелет в обе стороны в случае поездки во Владивосток — 27350 руб.

На уровне регионов сильнее всего вырос спрос на отпускные поездки в Самарскую область (+32%), Дагестан (+25%) и Калининградскую область (23%). Замыкают список Приморский (+19%) и Краснодарский края (+12%).

Из зарубежных направлений сильнее всего у россиян вырос спрос на поездки в Таиланд (+167%), Азербайджан (+158%), Казахстан (+44%), Турцию (+39%) и ОАЭ (+13%). В «Яндекс.Путешествиях» связывают это со снижением стоимости авиабилетов. Так, перелет в обе стороны в Таиланд обойдется в среднем в 66,9 тыс. руб., в ОАЭ — в 40,9 тыс. руб.

Среди зарубежных городов наиболее популярными у россиян стали Баку (+97%), Алма-Ата (+63%) и Астана (+22%). Последние места в пятерке самых востребованных для летнего отпуска городов заняли турецкие Даламан (+12%) и Стамбул (+5%).